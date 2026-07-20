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20 июля 2026 в 16:24

Соседи случайно сдали 16-летнего «наркобарона» полиции

Полиция поймала несовершеннолетнего с партией наркотиков в Советске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Советске 16-летнего торговца наркотическими средствами, сообщил СК РФ в МАКСе. Это произошло благодаря содействию бдительных местных жителей, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Подозреваемый создавал слишком много шума в жилом помещении многоквартирного дома, что вызвало недовольство жильцов, которые незамедлительно обратились в дежурную часть. Прибывшие по вызову оперативники обнаружили 16-летнего учащегося колледжа, находившегося под воздействием наркотиков.

При личном досмотре в кармане его брюк было найдено 42,97 грамма мефедрона. Вещество подросток планировал расфасовать на розничные партии для последующего размещения в тайниках-закладках. Силовики установили, что противоправным бизнесом студент занимался с 2025 года.

Ранее сотрудники УФСБ по Самарской области сообщили об изъятии у жителя Самары более килограмма метадона, который, по версии следствия, был связан с межрегиональными поставками наркотиков. Наркотическое средство обнаружили при досмотре автомобиля задержанного. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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