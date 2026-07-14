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14 июля 2026 в 16:39

В авто жителя Самары нашли более килограмма запрещенных веществ

Сотрудники ФСБ нашли 1 кг метадона в машине жителя Самары

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники УФСБ по Самарской области изъяли более килограмма метадона у жителя Самары, причастного к межрегиональным поставкам наркотиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Наркотическое средство было обнаружено при досмотре автомобиля задержанного.

На момент проведения обследования транспортного средства из незаконного оборота изъято более 1 кг синтетического наркотического средства «метадон», — отметили в ведомстве.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции успешно ликвидировали подпольный интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков. В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в организации незаконного бизнеса.

До этого в Гатчинском районе Ленинградской области полиция обнаружила и изъяла более 17 кг наркотических веществ у мужчины, которого подозревают в создании подпольной лаборатории для их производства. Запрещенные вещества он сбывал через закладки.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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ФСБ
наркотики
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