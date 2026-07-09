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09 июля 2026 в 12:22

В Ленобласти обнаружили подпольную нарколабораторию

Полиция изъяла более 17 кг наркотиков из подпольной лаборатории в Ленобласти

Фото: NEWS.ru
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В Гатчинском районе Ленинградской области полиция обнаружила и изъяла более 17 кг наркотических веществ у мужчины, которого подозревают в создании подпольной лаборатории для их производства, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. По данным следствия, он организовал производство запрещенных веществ в августе прошлого года с целью последующего сбыта через систему закладок.

Злоумышленник пояснил стражам правопорядка, что наладил производство «синтетики» в августе 2025 года для ее последующего сбыта через систему тайников-закладок. Так называемые мастер-клады он прятал в лесном массиве неподалеку от лаборатории, — следует из сообщения.

В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли около 7,3 кг порошкообразных веществ, 20 канистр с химическими веществами и прекурсорами общим объемом примерно 400 литров, лабораторную посуду, электронные весы и средства индивидуальной защиты. В тайнике, оборудованном злоумышленником в лесу недалеко от лаборатории, нашли еще 10 герметично закрытых пакетов с порошком весом более 10 кг.

Общий вес изъятых материалов превысил 17,4 кг. Эксперты подтвердили наличие мефедрона в некоторых пакетах; остальные образцы отправлены на экспертизу.

Ранее в Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался пронести наркотики на территорию больницы. У подозрительного посетителя изъяли пакет с круассанами, внутри которых обнаружили два свертка с порошкообразным веществом.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Регионы
Ленинградская область
наркотики
изъятие
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