Суд сжалился над фигурантом дела о подрыве машины офицера Минобороны Суд снизил приговор Серебрякову на полгода по делу о подрыве авто офицера МО

Апелляционный военный суд снизил приговор Евгению Серебрякову по делу о подрыве автомобиля офицера Минобороны на севере Москвы до 24,5 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Семенцов. Изначально фигуранта приговорили к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей, а в пользу потерпевших было взыскано еще около 4,5 млн рублей. Адвокат сообщил, что защита намерена продолжить обжалование приговора и уже подала кассационную жалобу.

Апелляционная инстанция снизила наказание на полгода <...> убрали один квалифицирующий признак, — заявил собеседник.

Серебряков обвинялся в приготовлении к теракту, совершении теракта, а также в незаконном обороте и изготовлении взрывчатки. В ходе судебного процесса он полностью признал вину и принес извинения потерпевшим.

Сам инцидент произошел утром 24 июля 2024 года: во дворе дома на улице Синявинской в результате взрыва автомобиля офицера Минобороны пострадали двое людей. Серебрякову удалось скрыться, однако впоследствии он был задержан в турецком Бодруме и в ночь на 26 июля доставлен в Москву. На видеозаписи ФСБ он признавался, что лично заложил взрывное устройство под автомобиль, а собирал его под руководством куратора из СБУ. Сребряков также сообщил, что по собственной инициативе начал сотрудничество с украинскими спецслужбами в феврале 2023 года.

Ранее суд приговорил уроженца Оренбурга Амана Кульсиитова к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва командира воинской части ВС РФ в Ростове-на-Дону. Следствие установило, что преступление планировалось совершить по прямому заданию украинских спецслужб. Осужденный вступил в сговор с их представителями и вошел в состав организованной группы.