«Вытрезвляющая правда»: в США признали провал Киева на фронте Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о победе России в зоне СВО

Россия побеждает в противостоянии с Украиной, а расположение Москвы к Вашингтону утрачено, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. Экс-сотрудник американского оборонного ведомства также указал, что страны НАТО не преуспели в усилиях по снижению напряженности в отношениях с РФ, что обернулось тяжелыми последствиями для Киева.

Вытрезвляющая правда заключается в том, что Россия побеждает <...>, а благосклонности Москвы к Вашингтону больше нет, — написал он.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что украинский гарнизон в запорожском селе Любицком почти полностью ликвидирован, а оборонительные рубежи ВСУ на этом участке стремительно рушатся. По словам собеседника, стратегическая обстановка для ВСУ складывается крайне неблагоприятно.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев наносит удары по гражданским автобусам на российской территории из желания компенсировать неудачи на линии боестолкновения. Дипломат указала, что украинские операторы дронов умышленно атаковали мирных жителей Шебекино в Белгородской области и города Горловки.