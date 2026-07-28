Захарова раскрыла, как ВСУ мстят за провалы на фронте

Захарова раскрыла, как ВСУ мстят за провалы на фронте Захарова связала удары ВСУ по пассажирским автобусам с провалами на фронте

Украина наносит удары по пассажирским автобусам в регионах России, чтобы отомстить за провалы на фронте, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, опубликованным на сайте министерства, операторы БПЛА на стороне ВСУ сознательно атаковали мирное население в Шебекино Белгородской области и Горловке ДНР.

Киевский режим продолжает атаки на гражданский транспорт, с маниакальным упорством стремясь отыграться на мирных гражданах в качестве мести за свои нарастающие провалы на фронте, — подчеркнула Захарова.

Дипломат заявила, что командиры ВСУ осознанно отдали преступные приказы и нарушили нормы международного гуманитарного права. В результате случившегося СК РФ возбудил уголовные дела о терактах.

Ранее Захарова заявила, что Киев понесет наказание за удары по мирным жителям. Она отметила, что наказание предусмотрено как в ходе боевых действий, так и в виде уголовного преследования функционеров и наемников.

До этого Захарова заявляла, что Вооруженные силы Украины хладнокровно и прицельно наносят удары по мирному населению России. Дипломат сравнила ракетный удар по предприятию в Кирове и атаку беспилотников на турбазу в Кирилловке Запорожской области со «звериным нацистским оскалом».