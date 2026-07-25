«Звериный оскал»: Захарова обвинила ВСУ в ударах по мирным жителям Захарова назвала удары ВСУ по Кирову и Кирилловке расправой над гражданскими

Вооруженные силы Украины хладнокровно и прицельно наносят удары по мирному населению России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Дипломат оценила ракетный удар по предприятию в Кирове и атаку беспилотников на турбазу в Кирилловке Запорожской области как «звериный нацистский оскал».

Киевский режим продолжает хладнокровно прицельно бить по российскому гражданскому населению, демонстрируя всему миру свой звериный нацистский оскал <...> в ночь с 24 на 25 июля они (ВСУ. — NEWS.ru) расправились с туристами, отдыхавшими на турбазе в поселке Кирилловка Запорожской области», — подчеркнула Захарова.

По данным дипломата, 24 июля в результате ракетного удара по одному из предприятий Кирова погибли, по предварительным данным, шесть человек, еще 26 получили ранения. В ночь на 25 июля ВСУ атаковали с помощью беспилотников турбазу в поселке Кирилловка Запорожской области, где находились отдыхающие.

Захарова также сказала, что Владимир Зеленский и его западные спонсоры жестоко поплатятся за преступления против мирного населения. Она призвала международное сообщество не замалчивать теракты.