Три ЛЧ с «Реалом», удар Матерацци, сборная Франции: как живет Зинедин Зидан

Знаменитый экс-футболист Зинедин Зидан возглавил сборную Франции. Он сменил на этом посту Дидье Дешама. Как Зидан вошел в историю футбола, кого он тренировал, что известно о личной жизни легендарного игрока — в материале NEWS.ru.

За какие клубы играл футболист Зидан

Зидан родился 23 июня 1972 года в северном пригороде Марселя Ла-Кастеллане, населенном в основном выходцами из Алжира и Марокко. Его родители Смаил и Малика иммигрировали во Францию перед началом алжирской войны. Всего в семье было пятеро детей: четыре брата и сестра. Дома Зидана называли не Зинедином, а вторым именем — Язид.

Зинедин с пяти лет играл в футбол на местной площади, вымощенной брусчаткой. Футболист вспоминал, как отрабатывал с друзьями и доводил до совершенства различные техники. Самый яркий финт Зидана — «марсельская рулетка», когда игрок, пытаясь обыграть соперника, слегка приостанавливает мяч правой ногой, позволяет ему катиться назад, а затем резко совершает поворот вокруг своей оси и продолжает движение вперед, одной из ног перекатывая мяч по направлению своего движения, одновременно укрывая его корпусом от защитника.

Чемпионат Европы по футболу, 1996 г. Зинедин Зидан, Марсель Десайи, Жослен Англома, Бернар Лама, Лоран Блан, Патрис Локо, Юри Джоркаефф, Дидье Дешам, Кристиан Карамбе, Биксант Лизаразю Фото: firo Sportphoto/augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

В профессиональном футболе он дебютировал в 16 лет в составе «Канна» 18 мая 1989 года. В 1992-м футболист перешел в «Бордо». Именно там за Зиданом закрепилось прозвище Зизу. Так его называл тогдашний тренер команды Роллан Курбис. Зидан провел в «Бордо» четыре года, сыграв в 179 матчах и забив 39 голов.

В июле 1996-го Зинедин перешел в итальянский клуб «Ювентус». В составе этого клуба Зидан дважды выиграл чемпионат Италии, брал Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и Кубок Интертото. За «Ювентус» Зинедин провел 212 матчей, забил 31 гол и отдал 54 результативные передачи.

Летом 2001 года «Реал» объявил о переходе Зидана за рекордные на тот момент £47 млн (около $75 млн). В мадридском клубе Зинедин играл вместе с такими именитыми футболистами, как Роналдо, Дэвид Бекхэм, Луиш Фигу, Роберто Карлос и Рауль. В составе «Реала» он выиграл чемпионат Испании, дважды Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Всего за мадридский гранд Зидан провел 227 матчей, забил 49 мячей и сделал 67 результативных передач.

Как Зидан играл за сборную Франции

Зидан дебютировал за сборную Франции 17 августа 1994 года во время товарищеского матча с Чехией. В 1996-м он участвовал в чемпионате Европы. Тогда французы дошли до полуфинала, уступив Чехии в серии пенальти.

В 1998 году Зидан стал чемпионом мира, хотя футболист неудачно начал тот турнир. Во втором туре группового этапа его удалили за грубый фол в матче против Саудовской Аравии. Франция победила со счетом 4:0, а Зинедин был дисквалифицирован на две встречи. В финале против Бразилии Зидан забил два гола головой.

Зинедин Зидан на чемпионате Евро-2000, Франция — Италия Фото: IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI S/Global Look Press

«Я не забивал на том чемпионате вплоть до финального матча. На моих плечах лежал большой груз ответственности. После того как я забил, финал для меня стал совсем другим матчем. Я чувствовал себя свободным. <...> До сих пор это самое прекрасное, что случилось со мной. Карьера футболиста может быть сколь угодно успешной, но выиграть чемпионат мира и забить два гола в финале… Не думаю, что многие футболисты могут сказать то же самое о себе», — вспоминал Зидан.

В 2000 году Зинедин был одним из лидеров сборной Франции, которая выиграла чемпионат Европы. В 2002-м Зидан из-за травмы пропустил два первых матча ЧМ. Без своего лидера французы уступили Сенегалу (0:1) и сыграли вничью с Уругваем (0:0). В решающем матче с датчанами Зидан решил выйти на поле с травмой. Франция проиграла 0:2 и вылетела из турнира, не забив ни одного мяча.

На Евро-2004 Зидан забил три гола. Франция вышла из группы с первого места, но в четвертьфинале уступила Греции (0:1).

Самым памятным моментом финала ЧМ-2006 стал скандал между Зиданом и защитником итальянцев Марко Матерацци. Оба забили по голу в первом тайме. В дополнительное время при счете 1:1 Зидан убегает от Матерацци в сторону центрального круга, но слышит какую-то фразу, разворачивается и бьет оппонента головой в грудь. Француз получил красную карточку. Италия стала чемпионом мира, победив в серии пенальти. Следующие несколько лет всех болельщиков интересовал вопрос, что же Матерацци сказал Зидану.

«Я провел шесть кошмарных месяцев, и если бы этот эпизод повторился, то я не поступил бы подобным образом. Но дело в том, что он тогда оскорбил мою мать, которая находилась в больнице. Мне больно, что спустя четыре года люди продолжают говорить об этом. Меня спровоцировали. Я не горжусь тем, что сделал, но и извиняться было бы неправильно. Я никогда не извинюсь перед Матерацци. Все это часть моей карьеры, моей жизни. В жизни бывают моменты, которые трудно принять», — сказал Зидан в 2010 году.

Зинедин Зидан с Кубком мира, 1998 г. Фото: Global Look Press

Итальянец позднее признался, что задел сестру Зидана.

«Зидан забил в первом тайме, и Доменек (главный тренер Франции. — NEWS.ru) сказал ему присматривать за мной. После первого столкновения я извинился. А в третий раз нахмурился. Зидан сказал: „Отдам тебе свою футболку позже“. Я ответил, что предпочел бы его сестру. За ту стычку Зидана защищали французы, а меня критиковали даже свои — мои соотечественники, которых я не считаю настоящими итальянцами. Я патриот и всегда буду защищать цвета Италии. Их критика больше всего расстроила меня», — заявил он.

После удаления Зидана Франция уступила в серии пенальти. Тот матч стал для Зинедина последним в карьере.

Зидан имеет множество личных наград в качестве игрока, среди которых «Золотой мяч» (1998), звание лучшего футболиста мира по версии ФИФА (1998, 2000, 2003), лучшего игрока чемпионата мира 2006 года. В 1998-м он стал кавалером ордена Почетного легиона, а в 2009-м — офицером.

Каких успехов добился тренер Зидан в «Реале»

После завершения карьеры Зидан продолжил работу в «Реале». Он был советником президента, спортивным директором, тренером молодежки и ассистентом тренера в главной команде. В августе 2014-го Зидан принял «Реал Мадрид Кастилья», а в январе 2016-го возглавил главную команду. В своем дебютном сезоне у руля королевского клуба он стал первым французским тренером, который выиграл Лигу чемпионов. Также в 2016-м «Реал» завоевал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а сам Зидан был признан лучшим тренером года.

В 2017 году «сливочные» впервые за последние пять лет выиграли чемпионат Испании, а также взяли вторую ЛЧ подряд. После третьей подряд победы в турнире в 2018-м Зидан объявил об уходе из «Реала».

Зинедин Зидан празднует победу с трофеем в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА между «Ювентусом» и «Реалом» (1:4) на Национальном стадионе Уэльса в Кардиффе, Уэльс, 2017 г. Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

«Я ушел, потому что после двух с половиной лет с таким количеством побед и таким количеством трофеев я почувствовал, что команде нужен новый взгляд, чтобы оставаться на вершине», — объяснял Зидан.

Менее чем через год Зинедин вернулся в клуб. Он заявлял, что успел «перезарядиться» и хочет вернуть «Реал» на прежние места. В сезоне-2019/20 Зидан привел клуб к победе в чемпионате Испании и Суперкубке страны. Через год «Реал» остался без трофеев, и легендарный игрок снова ушел с поста тренера.

«Я ухожу, потому что не чувствую ни доверия со стороны клуба, в котором нуждаюсь, ни поддержки в постройке чего-то нового в среднесрочной или долгосрочной перспективе», — объяснял он в открытом письме болельщикам «Реала».

Что известно о личной жизни Зидана

С будущей женой Вероник Фернандес Зидан познакомился в 1989 году, тогда им было 17 и 18 лет соответственно. Девушка родилась в Родезе на юге Франции, куда ее родители переехали из Испании. Они познакомились в Каннах, когда футболист выступал за местный клуб. Пара поженилась в 1994 году. У супругов четверо сыновей.

Старший ребенок Энцо родился в 1995 году. Он является воспитанником «Реала», но за эту команду не провел ни одного матча. Полузащитник играл за испанские «Алавес», «Райо Махадаонда» и «Альмерию», швейцарскую «Лозанну», португальский «Авеш» и французский «Родез». В 2024-м Энцо завершил футбольную карьеру в возрасте 29 лет.

Зинедин Зидан с женой Вероник Лентиско-Фернандес Фото: Tim Ireland/Xinhua/Global Look Press

Другие три сына Зидана также стали профессиональными футболистами. Лука стал вратарем и сейчас играет за «Гранаду». Осенью 2025 года он сменил спортивное гражданство и начал выступать за сборную Алжира, с которой он принимал участие в ЧМ-2026. Тео Зидан играет за «Кордову», а Эльяс Зидан выступает за «Бетис».

Какова тренерская философия Зидана

28 июля Зидана назначили главным тренером сборной Франции по футболу. Контракт рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года. На этом посту Зидан сменил Дидье Дешама, который руководил командой на протяжении 14 лет. Под его руководством сборная Франции выиграла чемпионат мира (2018), стала серебряным призером мирового (2022) и европейского первенства (2016), а также победила в Лиге наций (2021).

Официальное оформление тренера Зидана может затянуться из-за потолка зарплат во Франции. Согласно закону, принятому 8 июля, максимальный годовой доход для наставника национальной команды установлен на уровне €450 тыс. (40 млн рублей). Дешам, для сравнения, получал в 10 раз больше. Французская федерация футбола (FFF) считает, что этот вопрос удастся решить — для этого необходимо одобрение министра спорта Марины Феррари, и тогда поправки в законодательство могут быть внесены.

Тренерская философия Зидана заключается в использовании лучших качеств футболистов, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. Он напомнил, что за счет этой концепции француз три раза подряд выиграл ЛЧ с «Реалом».

«Зидан как тренер использует лучшие качества футболистов. Он не мешает им играть. Иногда выдающиеся игроки теряют себя в тренерстве, когда начинают ломать игроков под себя. Но это не про Зидана. Во всяком случае, так было в „Реале“. Там они играли в свое удовольствие, и эти условия создал для них Зидан», — сказал Непомнящий.

Он отметил, что долгая пауза не повлияет на качество работы Зидана.

Зинедин Зидан в ходе пресс-конференции, где объявил о назначении нового тренера сборной Франции, 28 июля 2026 г. Фото: Global Look Press

«Тренер национальной сборной — это не тренер клуба. Там немного другие задачи. Нужно больше работать вне соревновательного периода: тренер анализирует игроков, готовит структуру игры, это больше, можно сказать, чиновничья работа», — считает Непомнящий.

У Зидана есть все шансы проявить себя в качестве тренера сборной Франции, уверен экс-футболист сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что сейчас перед командой будут ставить самые высокие цели.

«Учитывая его авторитет, его опыт игровой, опыт тренерский, я думаю, он способен тоже выигрывать и чемпионаты мира, чемпионаты Европы с такой сборной Франции, которая очень сильная на данный момент. Испанцы, правда, подобрали к ним ключи, но вот в следующий раз уже могут и не подобрать. Поэтому, конечно же, у Зидана большие возможности со сборной Франции. Пожелаем ему успехов, все-таки имя всемирно известное, может со сборной Франции сейчас добиться самых высоких результатов», — отметил Булыкин.

Зидан начнет свою работу в качестве главного тренера сборной Франции с выездного матча Лиги наций против Турции 25 сентября.

Читайте также:

Умер тренер «Динамо» Сандлер: причины, чем запомнился, скандалы, тюрьма

«Энцо должен извиняться на коленях»: Мостовой об итогах ЧМ-2026

Пришел по объявлению и сделал Испанию чемпионом: кто такой де ла Фуэнте