«Вранье врага»: Медведев высказался о слухах о мобилизации в РФ

«Вранье врага»: Медведев высказался о слухах о мобилизации в РФ Медведев назвал пропагандой врага слухи о возможной мобилизации в России

Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев назвал слухи о возможной мобилизации в России враньем врага. На заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту он заявил, что подобные публикации являются пропагандой со стороны противника.

Попытки врага нести всякую чушь о том, что в стране готовится мобилизация, — не более чем лживая провокация. <...> Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они, естественно, стараются дестабилизировать обстановку, — заявил Медведев.

Он также охарактеризовал распространяемую информацию как «брехню».

Ранее зампред СБ РФ назвал заявление главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого в адрес россиян «смрадным русофобским плевком». В своем сообщении он сравнил автора высказываний с «сапогом нацистского хозяина».

Кроме того, Медведев считает недостаточно убедительными угрозы пожизненно запретить участникам СВО въезд в страны Евросоюза. Он отметил, что в таком случае многие россияне утратят иллюзии о хорошей жизни на Западе.