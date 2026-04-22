Приметы 22 апреля — Вадим Ключник: как гадать и почему нельзя врать

В народном календаре 22 апреля — это день Вадима Ключника. В 2026 году этот день следует сразу за Радоницей, когда земля и воды считаются максимально очищенными. Святой Вадим в народном представлении стал хранителем небесных и подземных ключей, то есть источников. Наши предки верили, что сегодня вода обладает особой прозорливостью: она может предсказать судьбу и исцелить застарелые хвори.

Погодные приметы на Вадима, 22 апреля

Если погода к этому дню не установилась (то дождь, то солнце) — лето будет сухим и ветреным.

Сильный ветер с утра — к хорошему урожаю грибов и ягод в лесу.

Если из березы течет слишком много сока — лето будет дождливым, а осень наступит рано.

Туман или иней на Вадима — предвестники того, что год будет очень щедрым на овощи.

Приметы о птицах и зверях 22 апреля

Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне — жди прохладного лета; если в тени — будет жара.

Гадание на воде 22 апреля

22 апреля предки ходили к источникам. С этим связан особый обряд гадания о здоровье близких

Шли к роднику в полном молчании. Перед тем как зачерпнуть воду, спрашивали у нее о судьбе больного человека. Если вода оставалась прозрачной и тихой — это сулило выздоровление и долгую жизнь. Если начинала бурлить или темнела — знак был недобрым.

Считалось обязательным делом очистить хотя бы один заиленный родник. Тот, кто это сделает, обеспечит себе благополучие на семь лет вперед.

Что можно и нельзя делать 22 апреля

Что можно и нужно делать 22 апреля

Пить родниковую воду. Верили, что вода на Вадима Ключника дает «ключ» к внутренним силам организма и прогоняет весеннюю усталость.

Умываться из природного источника. Это помогало сохранить зрение и ясность ума.

Выгонять скот на луга. Если трава уже пробилась, первый выгул на Вадима обещал, что животные будут здоровыми и принесут хороший приплод.

Проверять готовность земли. В народе говорили: надо взять ком земли, сжать — если рассыпался, пора пахать; если остался комом — ждать еще.

Быть честным. Вадим Ключник любит прямоту, поэтому любые искренние признания сегодня укрепят отношения.

Что нельзя делать 22 апреля

Лгать и сплетничать у воды. Верили, что вода запоминает ложь и обманщик может скоро сам запутаться в своих словах или потерять голос.

Подметать пол веником из сосновых веток. Считалось, что так можно вымести из дома покой.

Проливать воду на стол или одежду. Это сулило мелкие денежные потери и досадные ошибки в делах.

Долго спать. На Вадима Ключника нужно встать пораньше: кто раньше к источнику придет, тот больше здоровья возьмет.

Стричься и подрезать ногти. Верили, что так можно укоротить продолжительность своей жизни.

Лепешки к чаю за 10 минут: смотрите подборку из 3 рецептов.