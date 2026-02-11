Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 15:41

Биолог призвала дачников проверять воду в колодце на нитраты

Биолог Баранова: колодезную воду важно проверять на бактерии и на нитраты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Колодезную и родниковую воду следует проверять не только на бактерии, но и на нитраты, заявила aif.ru биолог Анча Баранова. Она предупредила, что вторые попадают в воду из почвы, которая сдабривается азотными удобрениями при выращивании сельскохозяйственных культур.

Нитраты в воде растут пропорционально утечке сельскохозяйственных азотных удобрений в водоносные горизонты. Добавляют их и выгребные ямы, септики, свалки и, конечно, животноводческие комплексы. Азотистые соединения просачиваются сквозь почву. В горизонте вода отличная, а вот кольца скважины подтекают. Потому вода собирает нитраты с окрестных полей, — объяснила Баранова.

Проверка воды на нитраты возможна с помощью марганцовки. Для этого нужно растворить в стакане несколько ее кристаллов. Появление желтоватого оттенка вместо светло-розового свидетельствует о возможном наличии нитратов и органических загрязнителей.

Ранее юрист Александр Толмачев заявил, что дачникам грозит штраф в случаях, если склад стройматериалов на их участке нарушает санитарные нормы и правила противопожарной безопасности. Склады недопустимо устраивать ближе шести метров от жилых домов и хозяйственных построек, а также ближе 15 метров от леса.

