04 марта 2026 в 04:07

В чувашском Алатыре рухнула крыша «пятиэтажки»

Крыша пятиэтажного дома обрушилась в Алатыре из-за скопившегося снега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В городе Алатырь Чувашской Республики произошло обрушение крыши многоквартирного дома. Кровля рухнула над первым и вторым подъездами на площади около 400 квадратных метров, сообщает администрация Алатырского муниципального округа.

Инцидент случился вечером 3 марта в микрорайоне Стрелка. По предварительным данным, причиной стало огромное скопление снега. Пострадавших нет.

Алатырская межрайонная прокуратура держит на контроле соблюдение прав жителей многоквартирного дома, пострадавшего от повреждения кровли, — сообщили в ведомстве.

В результате обрушения повреждена система теплоснабжения, подача тепла в дом прекращена, а газ в первом и втором подъездах перекрыт. Жильцы — 60 человек, из них шестеро детей в возрасте от 6 до 12 лет — временно размещены у родственников или в пункте временного размещения в гостинице «Заря». Дети находятся с близкими, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура Чувашии взяла ситуацию на контроль. В ведомстве отметили, что обрушение произошло «в том числе в результате скопления снега на крыше». Выяснилось, что капитальный ремонт кровли дома 1970 года постройки был запланирован только на 2027 год. Работы по разбору завалов и восстановлению коммуникаций начнутся утром 4 марта в 06:00.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Истре и Электростали из-за высокой снеговой нагрузки произошло обрушение кровли на двух жилых зданиях. Общая площадь повреждений составила 20 квадратных метров, при этом необходимости в расселении жильцов нет. Несущие конструкции зданий не пострадали.

