Раскрыты потери всех сторон с начала конфликта на Ближнем Востоке NYT: с начала эскалации в Персидском заливе погибли более 870 человек

Масштабная эскалация на Ближнем Востоке, начавшаяся 28 февраля, унесла жизни более 870 человек, пишет The New York Times. Максимальные потери зафиксированы в Иране. По информации Красного Полумесяца, известно о 787 погибших в более чем 150 округах.

Однако конфликт затронул и другие страны: жертвы есть в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Ливане и самом Израиле. Среди погибших — шестеро американских военнослужащих. Жертвами стали и иностранные граждане: в Израиле скончалась филиппинка, а в ОАЭ — выходцы из Пакистана, Непала и Бангладеш.

Ранее посол Ирана Казем Джадади заявил, что израильские военные, ответственные за ракетный удар по начальным школам в Минабаде и Ламерде, понесут уголовную ответственность на международном уровне. Жертвами трагедии стали 165 учениц.

До этого сообщалось, число американских солдат, пострадавших во время боевых действий на Ближнем Востоке, увеличилось до 18 человек. Речь идет об операции, которая получила название «Эпическая ярость». Один военнослужащий, получивший тяжелые ранения во время первоначальных атак, скончался в госпитале от полученных травм.