Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 03:59

Россия и Китай заблокировали одну программу США в Совбезе ООН

Россия и Китай из-за Ирана отвергли план США по работе Совбеза ООН

Совбез ООН Совбез ООН Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва и Пекин заблокировали принятие программы работы Совета Безопасности ООН на март, которую предлагали США как страна-председатель, сообщило постпредство РФ при организации. Причиной вето стало намерение Вашингтона провести брифинг по иранскому «досье», который Россия считает нелегитимным.

В феврале мы вновь довели до американских коллег нашу позицию на этот счет, призвав их воздержаться от включения в программу работы подобного мероприятия. К сожалению, наша просьба не была удовлетворена, заявили в российском постпредстве.

Конфликт возник вокруг Комитета СБ 1737, курирующего санкции против Ирана. США включили в повестку его брифинг, основываясь на том, что работа комитета была возобновлена еще в сентябре 2025 года.

Формальным поводом для этого стал запуск так называемого механизма «снэпбэк» (восстановление антииранских санкций ООН), инициированный европейской тройкой (Великобритания, Франция и Германия). В Москве настаивают, что с юридической точки зрения никакого «снэпбэка» не происходило, а значит, основания для возобновления работы Комитета 1737 отсутствуют.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил, что западные страны «раз за разом» пытаются взять Совет безопасности ООН в заложники. Он подчеркнул, что из-за этого «разделительные линии углубляются» по многим чувствительным вопросам.

ООН
США
Россия
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бизнес-эксперт рассказала, как правильно подобрать букет коллеге
США объявили о начале новой военной операции
«Поднялся дым»: взрыв громыхнул в море недалеко от побережья столицы Омана
Врач рассказала, какие продукты помогут справиться с авитаминозом весной
Пентагон раскрыл масштабы беспрецедентной операции против Ирана
До 50%. Ставки по кредиткам взлетели: как ими пользоваться и не разориться
Очевидцы рассказали о второй волне взрывов над Волгоградом
Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
В Пентагоне отчитались о потоплении иранских боевых кораблей
Отмена всех концертов, скандалы, помощь Курску: как живет Алексей Щербаков
Самолет МЧС РФ со сбежавшими из Ирана россиянами приземлился в Жуковском
Раскрыты потери всех сторон с начала конфликта на Ближнем Востоке
В чувашском Алатыре рухнула крыша «пятиэтажки»
Сотни трупов, 3 самолета: США скрывают реальные потери — кто за них ответит
Россия и Китай заблокировали одну программу США в Совбезе ООН
Катарские власти задержали 10 человек из-за КСИР
«Это разные миры»: учителя раскритиковали отмену популярнейшего экзамена
Перечислены потери США и Израиля в ходе операции против Ирана
Крыша посольства США в Эр-Рияде обрушилась при атаке Ирана
Мерц выдвинул Трампу ультиматум по Украине
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.