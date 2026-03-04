Россия и Китай заблокировали одну программу США в Совбезе ООН Россия и Китай из-за Ирана отвергли план США по работе Совбеза ООН

Москва и Пекин заблокировали принятие программы работы Совета Безопасности ООН на март, которую предлагали США как страна-председатель, сообщило постпредство РФ при организации. Причиной вето стало намерение Вашингтона провести брифинг по иранскому «досье», который Россия считает нелегитимным.

В феврале мы вновь довели до американских коллег нашу позицию на этот счет, призвав их воздержаться от включения в программу работы подобного мероприятия. К сожалению, наша просьба не была удовлетворена, — заявили в российском постпредстве.

Конфликт возник вокруг Комитета СБ 1737, курирующего санкции против Ирана. США включили в повестку его брифинг, основываясь на том, что работа комитета была возобновлена еще в сентябре 2025 года.

Формальным поводом для этого стал запуск так называемого механизма «снэпбэк» (восстановление антииранских санкций ООН), инициированный европейской тройкой (Великобритания, Франция и Германия). В Москве настаивают, что с юридической точки зрения никакого «снэпбэка» не происходило, а значит, основания для возобновления работы Комитета 1737 отсутствуют.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил, что западные страны «раз за разом» пытаются взять Совет безопасности ООН в заложники. Он подчеркнул, что из-за этого «разделительные линии углубляются» по многим чувствительным вопросам.