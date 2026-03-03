Зимняя Олимпиада — 2026
В Иране ответили на вопрос о ситуации на атакованных ядерных объектах

Дипломат Бахрейни: у Ирана нет соглашения для расследования на ядерных объектах

У Ирана нет безопасных международных договоренностей для проведения расследований на ядерных объектах, заявил постоянный представитель страны при ООН в Женеве Али Бахрейни. По его словам, которые передает РИА Новости, «нельзя недооценивать влияние ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана».

Если бы переговоры (с США — NEWS.ru) завершились успехом, этот вопрос мог бы быть решен путем соглашения, но поскольку переговоры провалились, то нет безопасных договоренностей для расследования на объектах, подвергшихся ударам,сказал он.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что российские эксперты утратили контакт с иранскими руководителями атомной отрасли. Из-за этого сейчас невозможно точно определить состояние ядерных объектов в Иране

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не получало данных о повреждениях и ударах по атомным объектам в Иране. По его словам, пока не удалось установить связь с иранским ядерным регулятором. При этом постоянный представитель Исламской Республики при международных организациях в Вене Реза Наджафи сообщил, что ядерный объект в Натанзе подвергся атакам в ходе ударов США и Израиля.

