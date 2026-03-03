В Иране ответили на вопрос о ситуации на атакованных ядерных объектах

У Ирана нет безопасных международных договоренностей для проведения расследований на ядерных объектах, заявил постоянный представитель страны при ООН в Женеве Али Бахрейни. По его словам, которые передает РИА Новости, «нельзя недооценивать влияние ударов США и Израиля по ядерным объектам Ирана».

Если бы переговоры (с США — NEWS.ru) завершились успехом, этот вопрос мог бы быть решен путем соглашения, но поскольку переговоры провалились, то нет безопасных договоренностей для расследования на объектах, подвергшихся ударам, — сказал он.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что российские эксперты утратили контакт с иранскими руководителями атомной отрасли. Из-за этого сейчас невозможно точно определить состояние ядерных объектов в Иране

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не получало данных о повреждениях и ударах по атомным объектам в Иране. По его словам, пока не удалось установить связь с иранским ядерным регулятором. При этом постоянный представитель Исламской Республики при международных организациях в Вене Реза Наджафи сообщил, что ядерный объект в Натанзе подвергся атакам в ходе ударов США и Израиля.