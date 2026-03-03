В МАГАТЭ сделали заявление о повреждениях ядерного объекта в Иране

Спутниковые снимки подтверждают повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе, сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети Х. Пострадали здания на входе в объект. В агентстве исключили радиологические последствия повреждений.

Основываясь на последних доступных спутниковых снимках, МАГАТЭ подтверждает, что недавние повреждения касаются входных зданий подземного объекта по обогащению топлива в Натанзе, — сказано в сообщении.

Ранее завод по обогащению урана в Натанзе, который традиционно считается одним из наиболее охраняемых и стратегически важных комплексов, дважды за сутки подвергся удару Израиля. Вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами заявил, что атака была совершена днем 1 марта и носила интенсивный характер.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем отметила, что в Иране может произойти радиационная катастрофа в виде «второго Чернобыля». Дипломат подчеркнула, что трагедию способны спровоцировать манипуляции западных стран вокруг ядерной тематики.