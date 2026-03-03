Политолог назвал следующий шаг Ирана в эскалации с ОАЭ Политолог Перенджиев: Иран может направить диверсантов в ОАЭ

Иран может сменить тактику и направить диверсантов для атак на объекты нефтяной и энергетической инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его мнению, Тегеран в таком случае полностью откажется от ракетных ударов.

Я допускаю, что на замену ракетным ударам Иран может начать запускать диверсантов в ОАЭ. Они будут дальше действовать на территории государства. Я думаю, что диверсанты уничтожат нефтяную и энергетическую инфраструктуру страны. Остается надеяться, что Иран не будет трогать гражданские объекты, — высказался Перенджиев.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что иранские военные отчитались об уничтожении более 40 американских солдат и ранении свыше 70 военнослужащих в результате комбинированной атаки на американские объекты в Дубае. Удар нанесен по местам сосредоточения полутора сотен военнослужащих США в Объединенных Арабских Эмиратах.