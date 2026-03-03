ФСБ опубликовала кадры предотвращения теракта в Екатеринбурге

ФСБ опубликовала видео с попыткой задержания готовившего теракт в Екатеринбурге, которого дистанционного подорвал куратор. На видео, которое публикует ТАСС, видно, как мужчина с поднятыми руками стоит рядом с заброшенным зданием. Силовики требуют, чтобы он медленно снял сумку. После чего на следующих кадрах показано тело подозреваемого, которое лежит у входа в дом.

Следствие предполагает, что диверсант действовал по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый арендовал квартиру по поддельному паспорту, получил от куратора адрес проживания жертвы и два самодельных взрывных устройства. После этого он планировал подорвать личный автомобиль руководителя оборонного предприятия.

Ранее стало известно, что подозреваемым оказался 41-летний местный житель. По данным ФСБ, в момент задержания, когда злоумышленник уже изъял взрывное устройство из схрона, его куратор с территории Украины дистанционно привел бомбу в действие. От полученных ранений подозреваемый скончался на месте.

До этого Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю России, признанному виновным в госизмене, подготовке подрывов на оборонных предприятиях Казани и нелегальном обороте взрывчатых веществ. Ему назначили 24 года лишения свободы.