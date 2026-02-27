Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 12:19

Освободившийся из колонии россиянин сразу попал в СИЗО

В Екатеринбурге осужденного задержали за экстремизм при выходе на свободу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Освободившийся из ИК-10 в Екатеринбурге мужчина был задержан сразу же после выхода, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления ФСИН по Свердловской области. Против него возбуждено уголовное дело о вербовке в террористическую деятельность.

Осужденный, освободившийся из ИК-10 в Екатеринбурге, был задержан сразу же после выхода на свободу, — сказал собеседник агентства.

Основанием для задержания стало постановление о возбуждении уголовного дела по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении лица в террористическую деятельность. Документ был выдан региональным УФСБ за четыре дня до освобождения фигуранта.

Ранее стало известно, что суд в Петербурге приговорил восьмиклассницу к четырем годам за фото основателя РДК Дениса Капустина, которое она вывесила на школьном стенде. Она сопроводила фото хвалебной подписью. Девочка была признана виновной по двум уголовным статьям — за публичное оправдание терроризма (205.2 УК) и содействие террористической деятельности (205.1 УК). Решение было принято еще в октябре 2025 года, сообщило издание. 16-летняя девочка будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

