Ассоциация «За свободную Россию» попала в реестр Росфинмониторинга

Ассоциация «За свободную Россию» попала в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В 2023 году Генпрокуратура РФ признала эту организацию нежелательной. По версии ведомства, она в том числе агитировала россиян вступать в добровольческие батальоны ВСУ.

Перечень террористов и экстремистов (включенные): ассоциация For free Russia association («За свободную Россию»), Болгария, — говорится на сайте федеральной службы.

Ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов компанию «Рижский хлеб». Членами ООО являются гражданин Латвии Нормундс Бомис и гражданка Украины Татьяна Приходько. Они финансировали ВСУ и открыто выступали против СВО.

До этого стало известно, что бывший депутат Смоленской областной думы Владислав Живица (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был официально включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его признали иностранным агентом в январе 2024 года.

Также Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила о внесении украинского политика Георгия Туку в перечень террористов и экстремистов. Мужчина является создателем сайта «Миротворец».