Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 18:18

Ассоциация «За свободную Россию» попала в реестр Росфинмониторинга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ассоциация «За свободную Россию» попала в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В 2023 году Генпрокуратура РФ признала эту организацию нежелательной. По версии ведомства, она в том числе агитировала россиян вступать в добровольческие батальоны ВСУ.

Перечень террористов и экстремистов (включенные): ассоциация For free Russia association («За свободную Россию»), Болгария, — говорится на сайте федеральной службы.

Ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов компанию «Рижский хлеб». Членами ООО являются гражданин Латвии Нормундс Бомис и гражданка Украины Татьяна Приходько. Они финансировали ВСУ и открыто выступали против СВО.

До этого стало известно, что бывший депутат Смоленской областной думы Владислав Живица (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был официально включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его признали иностранным агентом в январе 2024 года.

Также Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила о внесении украинского политика Георгия Туку в перечень террористов и экстремистов. Мужчина является создателем сайта «Миротворец».

Росфинмониторинг
Россия
терроризм
экстремизм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охлобыстин, поездка в Киев, мнение об СВО: как живет актриса Мария Пирогова
В Кремле назвали лучший момент для встречи Путина, Трампа и Зеленского
Биолог опроверг информацию об «эпидемии ожирения» у воробьев
Вэнс раскрыл секрет успеха мирного решения конфликта на Украине
Полицейский участок откроют в доме, где родился Гитлер
Военэксперт раскрыл опасность мин ВСУ с неконтактными радиовзрывателями
В Кремле оценили угрозу ядерных планов Британии и Франции
Дипломат раскрыла истинный смысл антироссийской агрессии Европы
В убийстве экс-советника Януковича нашли явный украинский след
Кардиолог раскрыл, как проявляется ложная гипертония
Военэксперт объяснил, почему круговая оборона Одессы не поможет ВСУ
Дрон ВСУ ранил ребенка в российском регионе
Черногория, съемки с Киркоровым, замужество: как живет Елена Корикова
Кровавая рвота: любовь к коле довела подростка до госпитализации
Военэксперт оценил перспективы новых мин ВСУ с радиовзрывателями
Вэнс раскрыл новые детали хода переговоров с Россией и Украиной
Стало известно, кого Бероев выбрал вместо Алферовой
Лукашенко прибыл в Москву
«В одной постели с Ермаком»: в ГД рассказали о сложном выборе Зеленского
«Ребята сбрендили»: политолог о возможной передаче Украине ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.