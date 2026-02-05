Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 17:05

Создатель «Миротворца» пополнил перечень экстремистов и террористов в России

Росфинмониторинг внес украинского политика Туку в список террористов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила о внесении украинского политика Георгия Туку в перечень террористов и экстремистов. Мужчина известен как создатель скандально известного сайта «Миротворец».

Перечень террористов и экстремистов (включенные) <...> Тука Георгий Борисович, 24 ноября 1963 года рождения, город Киев Украинской ССР, — указано в списке Росфинмониторинга.

Ранее служба внесла в перечень террористов и экстремистов музыканта Асю Соршневу. Соршнева — скрипачка, выпускница Московской консерватории, которая прежде активно гастролировала по Европе, Японии и Южной Америке, в том числе в составе международных оркестров под управлением известных дирижеров.

До этого Росфинмониторинг внес в данный список сооснователя сервиса доставки продуктов iGooods Григория Куниса. Бизнесмен уехал из России после того, как его приговорили к штрафу в 350 тыс. рублей за пожертвование ФБК (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена).

