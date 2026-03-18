18 марта 2026 в 11:19

Политолог объяснил за что Европа мстит США

Политолог Мухин: Европа мстит США из-за разногласий по украинскому вопросу

Своим отказом вмешиваться в ближневосточный конфликт европейские страны фактически мстят Соединенным Штатам, заявил в интервью ИС «Вести» гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По его словам, такая позиция стала следствием того, что Вашингтон оставил Брюссель один на один с Москвой в украинском вопросе.

Как полагает политолог, лидеры Евросоюза рассчитывали на возобновление прежней модели взаимодействия, при которой США оказывают не просто военно-техническую, а всестороннюю поддержку. Однако нынешняя американская администрация заняла подчеркнуто прагматичную позицию, что и вызвало ответную реакцию со стороны европейцев.

Соединенные Штаты выступили здесь с позицией крайнего прагматизма, и Европа сейчас немножечко мстит США, потому что считает, что они ее предали, оставив один на один с Россией и зарабатывают на конфликте, — сказал Мухин.

Кроме того, в отличие от своих предшественников Барака Обамы и Джо Байдена, которые были достаточно прагматичны, чтобы привлекать союзников к принятию решений, президент США Дональд Трамп не счел нужным заранее информировать партнеров о своих планах. Это, как резюмировал эксперт, лишь усугубило возникшие между союзниками противоречия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на заседании национального Совета по обороне указал, что Париж не станет участвовать в каких-либо операциях по разблокировке Ормузского пролива. В ходе мероприятия руководство страны обсуждало текущую ситуацию в Ближневосточном регионе.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

