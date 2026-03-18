Аналитик ответила, почему в России не перейдут на четырехдневную неделю

Четырехдневная рабочая неделя увеличит нагрузку на работников, рассказала «Газете.Ru» преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина. Она отметила, что это может негативно сказаться на продуктивности.

Исследования показывают, что сокращение рабочих дней не всегда повышает продуктивность сотрудников. Напротив, уменьшение продолжительности рабочей недели может увеличить нагрузку на оставшихся работников, что негативно сказывается на моральном климате в коллективе и повышает риск профессиональных заболеваний, — рассказала Сорокина.

По мнению аналитика, сейчас механизмы, которые могли бы обеспечивать успех четырехдневной рабочей недели, еще не до конца проработаны. По ее словам, сейчас работодатели опасаются снижения эффективности.

Ранее академик Геннадий Онищенко рассказал, что переход на сокращенную рабочую неделю в России сталкивается с рядом экономических и социальных ограничений. По его словам, вряд ли граждане страны готовы к увеличению доли свободного времени, так как они не смогут эффективно организовать свой досуг.

