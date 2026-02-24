Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 02:01

Самая легкая рабочая неделя началась для россиян

Короткая неделя началась в РФ после трехдневных выходных в честь 23 Февраля

Фото: Shutterstock|FOTODOM
Россияне приступили к работе во вторник, 24 февраля, после продолжительных выходных, приуроченных ко Дню защитника Отечества. Поскольку праздник выпал на понедельник, текущая рабочая неделя будет сокращенной, пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта президентской академии РАНХиГС Татьяну Подольскую.

Поскольку праздничный день пришелся на понедельник, рабочая неделя будет сокращенной и после нее последуют стандартные выходные, — уточнила эксперт.

Следующие длинные выходные ожидаются уже в марте. Международный женский день в этом году выпадает на воскресенье, поэтому дополнительный выходной день будет в понедельник. Всего в феврале 2026 года насчитывается 19 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что свыше 50% жителей России готовы перейти на сокращенную рабочую неделю при условии изменений в организации труда. Большинство опрошенных граждан РФ потратили бы его на отдых, общение с близкими, хобби и короткие поездки. Среди условий для перехода на укороченную неделю участники назвали: улучшение планирования, сокращение отчетности и меньше совещаний. При этом 49,2% сомневаются, что смогут выполнять тот же объем работы за четыре дня.

работа
выходные
праздники
недели
