Юрист предупредила, какие неточности в трудовой книжке сокращают пенсию Юрист Вахрамян: даже одна ошибка в числе в трудовой книжке может сократить стаж

Всего одна ошибка в числе или годе в трудовой книжке может сократить трудовой стаж и пенсию, заявила ОТР налоговый юрист Татьяна Вахрамян. Она предупредила, что человек таким образом рискует «потерять» из расчета несколько месяцев или даже лет занятости.

Помимо числовых ошибок, встречаются записи без номера приказа, подписи ответственного лица или печати организации. Иногда возникают ошибки в личных данных: например, неправильно указана фамилия или имя, особенно если человек менял фамилию. Все это может повлиять на размер будущей пенсии, — предупредила Вахрамян.

Она отметила, что иногда записи плохо читаются. Со временем могут выцвести чернила или размыться печати, а предприятия, где работал человек, к этому моменту могут быть ликвидированы. В таких ситуациях стаж придется подтверждать с помощью дополнительных документов.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш сообщил, что в России с 1 января 2026 года произошло увеличение стоимости пенсионных баллов до 156 рублей 76 копеек. Данная индексация была проведена автоматически, без необходимости дополнительных обращений граждан.