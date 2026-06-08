Небензя сообщил о 217 пострадавших жителях РФ за неделю при обстрелах ВСУ

Небензя сообщил о 217 пострадавших жителях РФ за неделю при обстрелах ВСУ Небензя: за неделю от обстрелов ВСУ погибли 35 жителей России, включая детей

За период с 25 по 31 мая в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 217 мирных жителей России, заявил постпред РФ России при ООН Василий Небензя. Он отметил, что погибли 35 человек, в том числе трое детей.

Российский дипломат также привел данные о числе боеприпасов, выпущенных по гражданским объектам. По его информации, за неделю было зафиксировано применение 3754 боеприпасов.

Естественно, страны Запада и Секретариат ООН предпочли не заметить эти смерти, — сказал он.

Постпред РФ призвал генерального секретаря ООН дать решительную оценку преступлениям против гражданского населения в Старобельске и Енакиево. По его словам, отсутствие прямой оценки подобных инцидентов со стороны международных структур может восприниматься как поощрение политики террора против гражданских лиц.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что отказ Международного агентства по атомной энергии прямо называть виновного в атаках на Запорожскую АЭС поощряет ВСУ совершать все новые и новые преступления. Он добавил, что Украина попыталась возложить вину на Россию за инцидент с атакой БПЛА.