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08 июня 2026 в 20:53

Постпред заявил о поощрении МАГАТЭ новых ударов ВСУ по России

Постпред Ульянов: МАГАТЭ поощряет ВСУ своим молчанием о виновнике атак на ЗАЭС

Михаил Ульянов Михаил Ульянов Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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Отказ Международного агентства по атомной энергии прямо называть виновного в атаках на Запорожскую АЭС поощряет ВСУ совершать все новые и новые преступления, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он добавил, что Украина попыталась возложить вину на Россию за инцидент с атакой БПЛА, передает ТАСС.

Когда агентство всячески уходит от того, чтобы назвать виновную сторону, оно тем самым поощряет украинцев на новые преступления такого рода. Это совершенно очевидно, — сказал Ульянов.

По его словам, Украина утверждала, будто ранения пяти саперов стали результатом ошибочных действий ВС РФ. При этом российский постпред добавил: с таким же успехом можно было бы представить версию о том, что это марсиане устроили взрыв, чтобы скомпрометировать Киев.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ поменяли тактику атак на город. Ночами на город делали сбросы тяжелые дроны «Баба-яга».

Также Пухов заявлял, что ситуация с электроснабжением Энергодара значительно усугубилась в результате ударов Вооруженных сил Украины по инфраструктуре Запорожской области. Он уточнил, что ночные атаки Киева привели к повреждению энергообъектов.

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