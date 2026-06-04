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04 июня 2026 в 11:40

Энергодар погрузился во тьму после ударов ВСУ

Мэр Пухов: ситуация с электроснабжением Энергодара усугубилась из-за ударов ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Ситуация с электроснабжением Энергодара значительно усугубилась в результате ударов Вооруженных сил Украины по инфраструктуре Запорожской области, заявил глава города Максим Пухов в Telegram-канале. Он уточнил, что ночные атаки Киева привели к повреждению энергообъектов.

В связи с ночными ударами киевского режима по Запорожской области ситуация с электроснабжением в городе усугубилась. Очередные атаки по гражданской инфраструктуре привели к повреждению энергообъектов, — написал Пухов.

Мэр сообщил, что точные сроки восстановления подачи электричества в настоящее время назвать невозможно из-за высокого риска повторных ударов и скрытых повреждений сетей. При этом критически важные объекты города временно запитаны через резервные источники питания.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина информировала, что Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар. По ее уточнению, атака украинской армии не носила интенсивного характера.

Прежде глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство обсуждает с Россией и Украиной возможность локального перемирия в районе Запорожской АЭС. Он уточнил, это необходимо для проведения ремонтных работ.

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