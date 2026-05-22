22 мая 2026 в 16:37

МАГАТЭ раскрыло подробности переговоров с Россией и Украиной по ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной по прекращению огня у ЗАЭС

Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Международное агентство по атомной энергии ведет переговоры с Москвой и Киевом по поводу локального прекращения огня у Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, которые приводятся на сайте организации, это необходимо для проведения ремонтных работ.

Запорожская АЭС по-прежнему зависит от своей последней внешней линии электроснабжения, при этом МАГАТЭ продолжает переговоры как с Украиной, так и с Российской Федерацией о временном локальном прекращении огня для проведения ремонтных работ, — отметил Гросси.

По информации агентства, после отключения основной линии «Днепровская» 24 марта атомная электростанция получает внешнее питание через резервную линию «Ферросплавная-1». За это время ЗАЭС трижды теряла внешнее снабжение.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сотрудники МАГАТЭ «ослепли и оглохли», так как не отреагировали на атаки по Запорожской АЭС 16 мая. По ее словам, от агентства требуются конкретные шаги, чтобы не допустить расползания ядерных угроз.

