Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 17:10

Мостовой назвал фаворита Суперфинала Кубка России по футболу

Мостовой назвал «Спартак» небольшим фаворитом матча против «Краснодара»

Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает красно-белых небольшим фаворитом в матче суперфинала Кубка России по футболу против «Краснодара». В разговоре с NEWS.ru он отметил, что главным преимуществом московского клуба станет колоссальная поддержка в столичных «Лужниках». При этом, по его словам, злость может помочь «Краснодару» в предстоящем матче.

С одной стороны, шансы выше у «Спартака». С другой — оступившийся «Краснодар» еще более злой. Играют в «Лужниках», которые будут на 70–80% красно-белые. Думаю, что 55 на 45 в пользу «Спартака», — сказал Мостовой.

Поединок между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится 24 мая в 18:00 мск. Главным арбитром матча назначен Инал Танашев. В завершившимся сезоне РПЛ «Спартак» занял четвертое место, а «Краснодар» — второе.

Ранее Деменко заявил, что в решающем матче суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» нет фаворита. По мнению Деменко, «Краснодару» нужно оправиться от упущенного чемпионства в сезоне РПЛ. Команда Мурада Мусаева уступила два очка «Зениту».

Спорт
Футбол
Спартак
ФК Краснодар
Кубок России
Кирилл Николаев
К. Николаев
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта деталь дела об исколотых шприцами детях в Туве
Адвокат раскрыл, какой срок грозит Тарховой за убийство экс-мэра Самары
Путин дал приказ МО представить предложения ответа на атаку ВСУ по колледжу
Разбил голову кирпичом и снял штаны: юноша убил одноклассницу на заброшке
Путин обратился к украинским военным
Путин: положение ВСУ на фронте становится катастрофическим
Пережившая инсульт во время секса женщина рассказала о своем состоянии
Путин принял участие в минуте молчания в память о погибших в ЛНР
«Дожили»: актриса Климова посетила школьный выпускной своего сына
Путин сообщил о жертвах атаки ВСУ в ЛНР
НАТО отрепетировали «глубокий удар» по России в лондонском метро
Рютте заявил о нерушимой приверженности стран НАТО пятой статье устава
Путин отреагировал на зверский удар ВСУ по колледжу в ЛНР
Минюст добавил новые имена в реестр иноагентов
Раскрыта важная подробность дела о детсаде, где у детей нашли следы уколов
Синоптик раскрыл, сколько продержится жара в Москве
Мостовой назвал фаворита Суперфинала Кубка России по футболу
«Больше помощи, чем когда-либо»: Рубио о поставках оружия Украине
Сотрудники ТЦК избили безногого бывшего военнослужащего ВСУ
Французские силовики нагрянули с обыском в резиденцию Макрона
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.