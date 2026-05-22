Мостовой назвал фаворита Суперфинала Кубка России по футболу

Экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает красно-белых небольшим фаворитом в матче суперфинала Кубка России по футболу против «Краснодара». В разговоре с NEWS.ru он отметил, что главным преимуществом московского клуба станет колоссальная поддержка в столичных «Лужниках». При этом, по его словам, злость может помочь «Краснодару» в предстоящем матче.

С одной стороны, шансы выше у «Спартака». С другой — оступившийся «Краснодар» еще более злой. Играют в «Лужниках», которые будут на 70–80% красно-белые. Думаю, что 55 на 45 в пользу «Спартака», — сказал Мостовой.

Поединок между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится 24 мая в 18:00 мск. Главным арбитром матча назначен Инал Танашев. В завершившимся сезоне РПЛ «Спартак» занял четвертое место, а «Краснодар» — второе.

Ранее Деменко заявил, что в решающем матче суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» нет фаворита. По мнению Деменко, «Краснодару» нужно оправиться от упущенного чемпионства в сезоне РПЛ. Команда Мурада Мусаева уступила два очка «Зениту».