30-й тур РПЛ: битва за чемпионство и бронзу — расклады, интриги, прогнозы

17 мая состоится заключительный, 30-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ). Кто станет чемпионом страны, какие команды борются за третье место, интриги в борьбе за выживание — в материале NEWS.ru.

Кто станет чемпионом России по футболу

Перед заключительным туром первое место в чемпионате с 65 очками занимает «Зенит». «Краснодар» имеет на два балла меньше — 63. Суперкомпьютер Opta оценивает шансы сине-бело-голубых на чемпионство в 84%.

«Краснодар» станет чемпионом, только если обыграет в домашнем матче «Оренбург», при этом «Зенит» должен проиграть на выезде «Ростову». Команде Сергея Семака, чтобы сохранить первое место, достаточно сыграть вничью.

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что у «Краснодара» пока еще есть шанс на первое место. Однако, как отметил бывший футболист, их было бы больше, если бы «Ростов» не решил все свои задачи. Команда Джонатана Альбы обеспечила сохранение прописки в РПЛ.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин напомнил NEWS.ru, что большинство болельщиков и специалистов были уверены в чемпионстве «Краснодара» за два тура до конца сезона.

«Но у его величества футбола был другой расклад. Посмотрим, как все сложится в последнем туре. Здорово, что в чемпионате России ничего не ясно перед заключительным днем как в борьбе за чемпионство, так и за третье место (между собой борются „Локомотив“ и „Спартак“. — NEWS.ru). Как можно больше болельщиков будут смотреть последний тур РПЛ», — сказал Булыкин.

Валентин Пальцев («Краснодар») и Ульви Бабаев («Динамо М») Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

«Зенит» станет чемпионом России по футболу, считает экс-игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что «Краснодар» спасет только чудо, которого, по его мнению, не произойдет.

«У „Краснодара“ единственный шанс, называется чудо. Чудеса, конечно, бывают, но, мне кажется, не в этом случае. Никто же не поверит, что „Зенит“ не способен хотя бы на ничью с „Ростовом“, которому уже ничего не надо. Здесь все было сказано в предпоследнем туре», — сказал Мостовой.

С его прогнозом согласен экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев.

«Думаю, что „Зенит“ станет чемпионом — им достаточно сыграть вничью в Ростове. А „Ростову“ в последнем туре ничего уже не нужно. Поезд „Краснодара“ ушел в предыдущей игре. Считаю, что шансы „Зенита“ не проиграть в последнем матче — 80%», — сказал Пономарев.

Какие команды борются за третье место

После 29 туров третье место в чемпионате занимает «Локомотив». В активе подопечных Михаила Галактионова 53 очка. «Спартак» имеет на два балла меньше — 51. Красно-белые преобразились с приходом испанского тренера Хуана Карлоса Карседо. По набору очков во второй части чемпионата «Спартак» уступает только «Зениту» и «Краснодару».

Чтобы сохранить третье место, «Локомотиву» достаточно сыграть вничью в гостевом матче против ЦСКА. «Спартаку» нужно обыгрывать на выезде махачкалинское «Динамо» и рассчитывать на поражение железнодорожников.

Игроки «Спартака» Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ЦСКА даст бой «Локомотиву» в заключительном, 30-м туре сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), но команда Михаила Галактионова выглядит предпочтительнее, заявил NEWS.ru Владимир Пономарев. По его мнению, железнодорожники сыграннее и мобильнее.

«Не факт, что сам „Спартак“ выиграет в Махачкале, — скорее всего, будут беречь лидеров и готовиться к кубковой встрече. ЦСКА по большому счету все равно — шестое место или пятое. Ребята молодые, стараются, выскакивают, не берегут себя — воспитаны в хорошем духе», — сказал Пономарев.

Масалитин считает, что у «Локомотива» больше шансов удержаться на третьем месте по итогам сезона. По его мнению, в последнем матче чемпионата исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов даст шанс молодым футболистам.

«„Махачкала“ борется за выживание, „Спартаку“ на выезде будет очень непросто, тем более там тяжелое поле. ЦСКА решил все свои задачи: в тройку не попадут, из шестерки не вылетят. Однако матч с „Локомотивом“ будет принципиальным. Наверняка, Игдисамов даст шанс молодым футболистам», — сказал Масалитин.

Мостовой считает, что даже если «Локомотив» займет третье место в РПЛ, это ничего не даст. Он отметил, что на домашней арене ЦСКА имеет шанс «укусить» железнодорожников.

«В последнем туре „Локомотив“ устраивает даже ничья. Считаю, что как минимум на нее команда наиграет. На ничью никогда никто изначально не настраивается, просто если в конце счет 1:1, то смысл бежать вперед? С другой стороны, дома ЦСКА вполне может и укусить. Что там дают за третье место? Грамоты, дипломы? Я просто долго играл в Европе, там за вторые-третьи места вообще ничего не дают. Ты либо выиграл, либо попал в Лигу чемпионов, либо в Лигу Европы», — сказал Мостовой.

Егор Погостнов («Локомотив»), Дерик Жан Северину Ласерда («Балтика») и вратарь Антон Митрюшкин («Локомотив») Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Кто вылетит из РПЛ

«Сочи» уже покинул РПЛ после поражения от «Зенита» со счетом 1:2. Еще две команды претендуют на прямой вылет — махачкалинское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород». Чтобы остаться в премьер-лиге, первым достаточно сыграть вничью против «Спартака», вторым нужно обязательно обыгрывать в гостях казанский «Рубин».

Если 15-я и 16-я команда вылетают из РПЛ напрямую, то занявшие 13-е и 14-е места проведут стыковые матчи против «Урала» и «Ротора» из Первой лиги. В заключительном туре между собой сыграют два коллектива из Самарской области — «Крылья Советов» и «Акрон». Вторым нужно побеждать, чтобы избежать переходных матчей. «Крыльям Советов» достаточно сыграть вничью.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут 17 мая в 18:00 мск.

