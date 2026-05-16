Бывший премьер Украины раскрыл, как Зеленского могут отстранить от власти Азаров: Зеленского могут отстранить от власти в обход законных процедур

Законная процедура импичмента на Украине сейчас невозможна, но президента Владимира Зеленского могут освободить от должности в обход процедур, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его мнению, для конституционной процедуры отстранения от должности нужно заключение Конституционного суда, но глава государства фактически разогнал этот орган.

Никакого заключения Конституционного суда не будет. А соответственно, процедура импичмента невозможна. <…> Есть другая, более простая процедура, которую спецслужбы Америки и Запада использовали, когда убирали [президента Украины Виктора] Януковича. Просто вы, так сказать, освободите его от занимаемой должности президента, да и все. Незаконная процедура, она возможна. Опыт показал, что она возможна, — отметил Азаров.

До этого стало известно, что невозможность оперативно собрать залог за экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака свидетельствует о заметном ослаблении позиций Зеленского. Украинские власти прилагают значительные усилия для сбора необходимой суммы, однако сам процесс уже стал показателем снижения политического влияния действующего руководства страны.