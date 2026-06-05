Путину на ПМЭФ передали привет от Трампа Глава делегации США Кук передал Путину привет от Трампа

Глава делегации США Родни Кук на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) передал президенту России Владимиру Путину привет от главы Белого дома Дональда Трампа. Он также назвал американского лидера хорошим другом главы РФ.

И, конечно, я хотел бы передать вам приветствие от вашего хорошего друга — президента Трампа, — обратился Кук к Путину.

В ответ президент России поблагодарил главу делегации. Путин также попросил передать ответный привет американскому коллеге.

Спасибо за привет из Вашингтона. Передавайте ответную шайбу президенту Трампу. И спасибо вам большое за такие добрые и проникновенные слова о Петербурге, — добавил российский лидер.

Ранее президент РФ заявил, что Вашингтон в отношениях с Москвой действует прагматично. Он сообщил, что США не прекратили работу с Россией там, где им это выгодно.

Также спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер осведомлены о проекте строительства тоннеля через Берингов пролив, который соединил бы Россию и Аляску. В октябре спецпред также высказывался о возможности реализации этого масштабного инфраструктурного проекта.

Позже Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив между Россией и США. По словам Дмитриева, дальнейшие шаги станут понятны ближе к концу года.