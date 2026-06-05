Путин раскрыл, что творится с российской экономикой

Россия сознательно охлаждает экономику, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. В этом нет каких-либо угроз — шаг необходим для ее здоровья, уточнил глава государства. Выступление транслирует Rutube-канал Росконгресса.

Мы сознательно идем на охлаждение экономики, и ни сегодня, хочу вас заверить, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим, — отметил Путин.

Ранее президент РФ заявил, что Москва только поприветствует возвращение ушедших западных компаний на свой рынок, если до этого они покидали страну без скандала. По его словам, многие фирмы проходят через переоценку своих решений об уходе из России.

Также Путин рассказал, что в России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран. Он уточнил, что показатель составляет около 2,2% экономически активного населения.

До этого лидер РФ отметил, что зарплаты в России за последние пять лет выросли на 30% в реальном выражении. Он подчеркнул, что речь идет о доходах граждан за вычетом инфляции.