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05 июня 2026 в 18:21

Путин сделал заявление о встрече с Зеленским

Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: BArbara Amendola/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским. На пленарной сессии ПМЭФ российский лидер отметил, что не намерен перекладывать из пустого в порожнее, поскольку уже проходил через подобное. Трансляция выступления доступна на RuTube-канале Росконгресса.

Я никогда не отказывался, но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это, — сказал Путин.

Отвечая на письмо украинского лидера, президент России призвал его не бояться и идти на выборы. Путин напомнил, что удержание власти вне рамок конституции является узурпацией и уголовным преступлением.

Также российский лидер рассказал о недавней встрече российского бизнесмена с украинским президентом в Киеве. Путин заявил, что Зеленский через неназванного предпринимателя просил о переговорах с Россией.

Ранее Зеленский обратился к президенту России с предложением завершить конфликт. В открытом письме он призвал к прямым переговорам и личной встрече для обсуждения условий прекращения огня.

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