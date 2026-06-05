Путин сделал заявление о встрече с Зеленским Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским. На пленарной сессии ПМЭФ российский лидер отметил, что не намерен перекладывать из пустого в порожнее, поскольку уже проходил через подобное. Трансляция выступления доступна на RuTube-канале Росконгресса.

Я никогда не отказывался, но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это, — сказал Путин.

Отвечая на письмо украинского лидера, президент России призвал его не бояться и идти на выборы. Путин напомнил, что удержание власти вне рамок конституции является узурпацией и уголовным преступлением.

Также российский лидер рассказал о недавней встрече российского бизнесмена с украинским президентом в Киеве. Путин заявил, что Зеленский через неназванного предпринимателя просил о переговорах с Россией.

Ранее Зеленский обратился к президенту России с предложением завершить конфликт. В открытом письме он призвал к прямым переговорам и личной встрече для обсуждения условий прекращения огня.