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05 июня 2026 в 18:24

Путин сообщил о встрече с бизнесменом, побывавшим в Киеве

Путин: Зеленский просил о встрече через одного бизнесмена

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Иван Секретарев/РИА Новости
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Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ сообщил о недавней встрече российского бизнесмена с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Он заявил, что тот просил о переговорах с Россией. Глава государства подчеркнул, что никогда не отказывался от встречи.

Вернулся [и говорит]: «Я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное — господин Зеленский просил о встрече», — процитировал его Путин.

Ранее Зеленский обратился к Путину с предложением завершить конфликт. В открытом письме, опубликованном на сайте украинского президента, он призвал к прямым переговорам и личной встрече для обсуждения условий прекращения огня.

До этого Путин отмечал, что российские планы по установлению контроля над всем Донбассом и заключению сделки по Украине не противоречат друг другу. Так глава государства ответил на вопрос, какой из этих двух целей Москва хочет добиться.

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