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05 июня 2026 в 17:04

Путин раскрыл показатели роста зарплат в России

Путин: зарплаты в РФ за последние пять лет выросли на 30% в реальном выражении

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Вячеслав Викторов/Росконгрес
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Зарплаты в России за последние пять лет выросли на 30% в реальном выражении, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. Он подчеркнул, что речь идет о доходах граждан за вычетом инфляции. Трансляция ведется на Rutube-канале Росконгресса.

За пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%. Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Темп, безусловно, высокий. Дальнейший уверенный рост зарплатных плат должен быть связан в первую очередь с повышением производительности труда, а также с эффективной организацией производства на основе современных технологических решений нашей сильной инженерной школы, — отметил Путин.

Ранее Росстат сообщал, что средняя начисленная заработная плата работников организаций в России в марте 2026 года превысила 112 тыс. рублей. По сравнению с мартом 2025 года показатель вырос на 14,4%.

До этого профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил: профессия сварщика в России является самой высокооплачиваемой среди рабочих специальностей. Медианная зарплата в вахтовом сегменте на начало 2026 года достигла 267,3 тыс. рублей в месяц.

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