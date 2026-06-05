Покушение с аспирином и труп в колодце: главные ЧП недели

В Санкт-Петербурге египтянин пытался добить девушку аспирином после нескольких ножевых, в Подмосковье мужчина убил друга и умер сам, в Башкирии пенсионер убил жену и парализованную тещу — NEWS.ru рассказывает о главных происшествиях недели.

Экс-муж пытался убить девушку ножом и аспирином

В Санкт-Петербурге директор ювелирного магазина Вероника едва не погибла от рук бывшего мужа, гражданина Египта. По словам женщины, после официального развода, оформленного два месяца назад, экс-супруг связался с ней и предложил встретиться в квартире, где они раньше жили вместе.

Во время разговора мужчина напал на нее с ножом. Один из ударов пришелся в руку, когда она пыталась закрыть лицо. Нападавший целился ей в глаз. Затем он нанес несколько ранений в живот и ногу. В результате был поврежден седалищный нерв, из-за чего женщина временно потеряла чувствительность в правой ноге и не может самостоятельно ходить.

Когда девушка истекала кровью, мужчина положил ей в рот аспирин, надеясь, что от разжижения крови жертва скорее скончается. Вероника смогла незаметно выплюнуть таблетку и притворилась мертвой. Когда мужчина ушел, заперев квартиру снаружи, она попыталась найти телефон. Женщина добралась до балкона и стала звать на помощь. Проходивший мимо молодой человек вызвал скорую помощь. Медикам удалось спасти пострадавшую.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сейчас Вероника перенесла несколько операций и проходит лечение. Подозреваемого задержали в тот же день неподалеку от отдела полиции. В настоящее время он находится в СИЗО.

Мужчина утопил труп друга в колодце

В Московской области под Раменским, в поселке Бахтеево Парк, вечером 4 июня 41-летний местный житель убил 53-летнего друга, привязал его тело к автомобилю, привез его на участок и сбросил в колодец. После этого он проник в дом погибшего, устроил пожар, где впоследствии погиб сам. По предварительной информации, он взорвал гранату.

Предполагается, что расправе предшествовал конфликт во время застолья. У 51-летнего пострадавшего обнаружили ножевые ранения, его руки и шея были связаны. Возбуждено дело об убийстве.

Пенсионер убил жену и тещу

В Башкирии перед судом предстанет 68-летний житель села Дуслык Туймазинского района, обвиняемый в убийстве супруги и тещи с особой жестокостью. Трагедия произошла вечером 16 мая 2025 года после семейной ссоры. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с женой, которая упрекала его в злоупотреблении спиртным.

Следователи считают, что пенсионер облил супругу бензином и поджег. Кроме того, он залил горючей жидкостью коридор дома, фактически перекрыв женщине путь к спасению. Пострадавшая смогла выбежать на улицу, где соседи пытались сбить пламя, однако от полученных ожогов она позже скончалась в больнице.

Огонь быстро охватил жилой дом. Внутри находилась 86-летняя мать погибшей, которая была парализована после инсульта и не смогла самостоятельно выбраться. Женщина погибла от отравления продуктами горения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам соседей, супруги прожили вместе около 40 лет, вырастили троих детей и считались благополучной семьей. Ранее за обвиняемым не замечали агрессивного поведения. Сейчас он находится под стражей. За совершение убийства с особой жестокостью ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Кроме того, пожар перекинулся на соседний дом, и суд взыскал с мужчины 700 тысяч рублей в счет компенсации ущерба.

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