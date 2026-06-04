Сын отнял нож: священник едва не зарезал супругу под Воронежем

В Воронежской области священнослужитель Владимир Ковальчук, зимой напавший на супругу с ножом, выслушал приговор. Смягчить наказание помогло в том числе и прощение клирика со стороны жены. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Пьяный священник

Владимиру Ковальчуку 49 лет. До ареста он вел религиозные службы, был настоятелем храма в селе Медвежье, что в 17 километрах от города Семилуки в Воронежской области.

13 февраля мужчина изрядно выпил и поругался с супругой в квартире. Они разошлись по комнатам, и женщина легла спать на диван. Разозлившись, священник взял на кухне нож и подошел к ничего не подозревающей супруге. Затем последовал удар лезвием в грудь.

Сын отнял нож

Преступление не было доведено до конца по независящим от Ковальчука обстоятельствам: потерпевшая оттолкнула его от себя, а их малолетний сын отнял нож.

Как передает пресс-служба суда, у мужчины был умысел убить супругу. Женщина выжила благодаря своевременной квалифицированной медицинской помощи. Полученное повреждение медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Разбирательство велось по статье о покушении на убийство.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Не настаивала на строгом наказании

2 июня Семилукский районный суд Воронежской области вынес приговор. Мужчина отправится на 6,5 года в колонию строгого режима. А также должен выплатить компенсацию морального вреда в пользу потерпевшей — миллион рублей. Мужчина признал вину полностью, а пострадавшая простила его и просила строго не наказывать.

«С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности Ковальчука В. В., влияния назначенного наказания на его исправление, условий жизни его семьи, совокупности смягчающих обстоятельств, а также с учетом состояния здоровья подсудимого, наличия на иждивении престарелой матери-инвалида и сына-студента, мнения потерпевшей, которая простила подсудимого и не настаивала на строгом наказании, суд приговорил Ковальчука В. В. к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в суде.

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