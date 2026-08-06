Церковные праздники сегодня, 6 августа: кого чтят, именины и что можно есть

Церковные праздники сегодня, 6 августа: кого чтят, именины и что можно есть

6 августа 2026 года Русская православная церковь совершает празднование в честь князей Бориса и Глеба — первых святых русской земли. Данный день является скоромным, поскольку выпадает на летний мясоед, когда постные ограничения не действуют. День ангела сегодня празднуют в основном мужчины, носящие имена Борис, Глеб, Роман, Давид, а среди представительниц женского пола — Кристина.

Какой сегодня главный церковный праздник

Основным событием православного календаря 6 августа является соборное поминовение благоверных князей Бориса и Глеба, крещенных под именами Роман и Давид. Это не рядовое поминовение, а торжественное прославление подвига первых русских святых, несущее глубокий смысл для всей истории отечественного православия.

Прославившиеся братья являлись младшими сыновьями князя Владимира Святославича — того самого, благодаря которому была крещена Русь. Их воспитание протекало уже в лоне христианской веры, и с юных лет они проявляли благочестивый нрав, кротость и милосердие по отношению к окружающим. Когда в 1015 году их отец отошел к Господу, между его наследниками вспыхнула ожесточенная распря за киевский престол. Старший из братьев, Святополк, намеревавшийся устранить всех претендентов, послал убийц сперва к Борису, а затем и к Глебу.

Суть подвига братьев состояла в том, что оба князя, будучи осведомлены о нависшей опасности, не предприняли попыток призвать дружину и дать вооруженный отпор. Борис, располагавший воинством, отпустил его, отказавшись поднимать руку на «брата своего старшего». Глеб поступил так же. Они избрали смерть вместо междоусобной брани, явив тем самым высшую степень христианского смирения и преданности заповеди любви к ближнему, даже если цена тому — собственная жизнь.

Какой сегодня главный церковный праздник, 6 августа Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За подобное самоотречение Церковь причла их не к лику мучеников (принявших страдания за веру от язычников), а к особому чину святости — страстотерпцам. Страстотерпцами именуют тех, кто принял насильственную смерть от рук собственных единоверцев, однако не ответил злом на зло и сберег в груди христианскую любовь. Прославление братьев совершилось приблизительно в 1072 году — поразительно скоро для той эпохи. Они стали первыми официально канонизированными святыми РПЦ.

Какие святые и события вспоминаются 6 августа

В церковном месяцеслове с датой 6 августа связаны следующие святые:

князья-страстотерпцы Борис и Глеб — центральные подвижники дня;

мученица Христина (Кристина) Тирская — святая III века, перенесшая немыслимые страдания за исповедание Христа;

преподобный Поликарп Печерский, архимандрит — настоятель Киево-Печерского монастыря, чьи мощи почивают в Ближних пещерах.

Мученица Христина Тирская: краткое житие

Христина жила в III столетии в городе Тире (на территории нынешнего Ливана) и принадлежала к знатному языческому роду. Ее отец, занимавший должность правителя города, желал приобщить дочь к языческим обрядам, однако Христина обратилась ко Христу. За нежелание поклоняться идолам она была подвергнута жестоким истязаниям несколькими правителями, но мужественно вынесла все муки и не отступила от Спасителя. Память мученицы Христины совершается в православной церкви 6 августа.

У кого именины 6 августа

День ангела в эту дату связан с поминовением святых-тезок. Согласно церковному месяцеслову, 6 августа именинниками являются носители следующих имен.

Мужские имена:

Анатолий — восходит к греческому «анатоле», означает «восточный», «восходящий»;

Афанасий — от греческого «афанатос», переводится как «бессмертный»;

Борис — в память святого князя Бориса (крещеного как Роман), имя имеет старославянские корни и означает «борец»;

Глеб — в память святого князя Глеба (крещеного как Давид), имя восходит к древнескандинавской традиции;

Давид — в память святого князя Глеба, носившего при крещении данное имя, происходит от древнееврейского «любимый»;

Иван — от еврейского Иоанн, «помилованный Богом»;

Иларион — от греческого «хиларос» («радостный», «веселый»);

Николай — от греческого «победитель народов»;

Роман — в память святого князя Бориса, носившего при крещении данное имя, от латинского «римлянин»;

Ян — одна из форм имени Иоанн.

Женские имена:

Кристина (Христина) — от латинского «христианка», в память мученицы Христины Тирской.

Постный или скоромный день: что можно есть 6 августа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Постный или скоромный день: что можно есть

6 августа 2026 года — день скоромный, поскольку в данный промежуток продолжается летний мясоед. Так в церковном обиходе называют период между постами, когда дозволяется вкушение скоромных блюд. Мясоед летней поры простирается с 12 июля (дата поминовения первоверховных апостолов Петра и Павла) по 13 августа (канун Успенского поста).

На протяжении этого отрезка постные ограничения не действуют в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье. Среда и пятница сохраняют статус постных дней круглый год. Но 6 августа 2026 года выпадает на четверг, а значит, пищевые запреты не наклыдваются. Следовательно, в этот день дозволено вкушать любую пищу, включая мясные блюда, продукты с содержанием молока, яйца и рыбу.

Пример меню на день

Так как день скоромный, допустимо составить полноценный стол без каких-либо ограничений.

Завтрак: овсяная каша на молоке с ягодами и медом, бутерброд с маслом и сыром, чай либо кофе.

Обед: суп на мясном бульоне с лапшой, на второе — запеченная курица с картофелем, салат из свежих овощей, заправленный растительным маслом.

Ужин: творожная запеканка со сметаной, компот из свежих фруктов.

Краткий рецепт творожной запеканки

Это незамысловатое блюдо, не требующее строгой постной адаптации и вполне уместное в скоромный день.

Состав:

творог (жирный) — 500 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 5 ст. ложек;

манная крупа — 2 ст. ложки;

сметана — 200 г;

соль — щепотка;

изюм или сухофрукты — по желанию;

масло растительное или сливочное — для смазывания формы.

Ход приготовления:

Творог протереть сквозь сито либо взбить блендером до однородности. Яйца взбить с сахарным песком и солью до появления легкой пены, соединить с творожной массой. Всыпать манку, ввести сметану и сухофрукты (по желанию), старательно перемешать. Оставить на 15–20 минут, чтобы крупа напиталась. Форму для выпечки покрыть слоем масла, переложить массу из творога. Выпекать в прогретой до 180 градусов духовке 40–45 минут до румяности.

Традиции, приметы и что действительно запрещено 6 августа Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Традиции, приметы и что действительно запрещено

В церковной традиции 6 августа — торжество прославления святых страстотерпцев, вследствие чего верующим желательно посетить богослужение, вознести молитвы страстотерпцам Борису и Глебу, испрашивая у них семейной гармонии, долготерпения и содействия в превозмогании житейских невзгод. День памяти данных подвижников также служит напоминанием о значимости прощения, примирения и отказа от распрей.

В народном месяцеслове 6 августа именуется как Борис и Глеб Летние либо Борис-Хлебник. Земледельцы связывали его со временем жатвы и поздними летними грозами, способными поразить молнией стога сена. В связи с этим бытовало поверье не посещать в этот день поле, дабы защитить урожай и самого себя от пожара.

Народные приметы данной даты не опираются на церковное учение. К примеру, в народе полагали, что если 6 августа с утра идет дождь, то это к ясной погоде, а если пауки усердно плетут паутину — к солнцу. Также на Руси говаривали: «На Глеба и Бориса за хлеб не берися». Это было отражением практической осмотрительности, а не церковного установления.

Что в действительности воспрещается Церковью: как и в любой иной день, христианам не подобает предаваться греховным страстям — вступать в ссоры, желать зла ближним, впадать в уныние или пьянство. День памяти святых страстотерпцев в особенности располагает к делам милосердия и примирения.

Народные запреты «не трудиться», «не глядеть в глаза прохожим», «не ложиться на правый бок» никак не соотносятся с церковным уставом. Церковь не налагает запрета на труд, домашние хлопоты или переезды в этот день.

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