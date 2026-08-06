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06 августа 2026 в 08:03

Стало известно, какую помощь получат моряки затонувшей «Янины»

Березинский: экипаж затонувшего в Черном море судна «Янина» получит матпомощь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Члены экипажа судна «Янина», которое затонуло в Черном море в результате атаки боевых морских дронов ВСУ, получат материальную помощь, заявил РИА Новости глава первичной профсоюзной организации моряков ПАО «Дальневосточное морское пароходство» РПСМ Валерий Березинский. По его словам, на данный момент моряки находятся в Новороссийске. С ними работают следователи, им оформляют документы.

Когда этот процесс завершат, и они отправятся домой, мы начнем переводить им деньги (по 100 тыс. рублей. — NEWS.ru), — отметил он.

Березинский уточнил, что члены экипажа чувствуют себя удовлетворительно. Материальная помощь им будет оказана в рамках коллективного договора между компанией FESCO и первичной профсоюзной организацией моряков ПАО "ДВМП" РПСМ, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что транспортная группа FESCO временно прекратила прием заявок на новые перевозки через акваторию Черного моря после крушения теплохода «Янина». В компании подчеркнули, что решение принято ради безопасности экипажей и сохранности грузов.

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