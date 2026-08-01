Теплоход Росатома затонул после атаки ВСУ: что известно, есть ли жертвы

Теплоход Росатома затонул после атаки ВСУ: что известно, есть ли жертвы

Теплоход «Янина» затонул в Черном море после атаки дронов, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Что известно об инциденте, где именно это произошло, есть ли жертвы среди экипажа?

Как ВСУ атаковали теплоход Росатома

Теплоход «Янина» принадлежит транспортной группе FESCO (входит в Росатом). По словам Лихачева, два дрона ВСУ атаковали судно в 130 морских милях (240 км) от Новороссийска.

«Это был самый обычный мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозивший гражданскую продукцию — от замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Подобную атаку иначе чем пиратство и морской разбой трактовать невозможно», — сказал Лихачев.

Есть ли жертвы в результате атаки ВСУ на теплоход

Глава Росатома сообщил, что команда судна организованно и слаженно покинула теплоход после того, как он начал тонуть. Все 17 членов экипажа спасены, их состояние оценивается как удовлетворительное, подчеркнул Лихачев.

Последнего члена экипажа нашли примерно за час до заявления главы госкорпорации и доставили на берег благодаря действиям морской авиации Черноморского флота. Лихачев также поблагодарил экипаж судна Delphinus во главе с капитаном — гражданином Египта, который, несмотря на опасность, ночью выдвинулся к месту крушения и спас 16 из 17 моряков.

«Мир меняется, а понятие „морское братство“ продолжает оставаться вечной ценностью», — добавил Лихачев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Алексей Лихачев Фото: Кристина Соловьёва /РИА Новости

Как еще ВСУ атакуют Россию 1 августа

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром 1 августа сообщил, что в ходе отражения массированной атаки сбиты 20 БПЛА. Беспилотники ночью атаковали со стороны Фиолента и Северной стороны бухты.

«К сожалению, в результате атаки ВСУ погибла 60-летняя женщина. Приношу соболезнования родным и близким погибшей. Также в результате атаки пострадали два человека: в больницу доставлен 79-летний мужчина со множественными осколочными ранениями, 55-летняя женщина получила ожоги, от госпитализации она отказалась», — сообщил губернатор.

Беспилотники ВСУ атаковали автобус в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, есть погибший и раненые.

«В автобусе находилось 55 пассажиров и водитель. 12 человек получили ранения, двое в крайне тяжелом состоянии в реанимации. К сожалению, один человек погиб», — заявил Балицкий.

Трагедия произошла на дороге Веселое — Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка. В автобусе находились работники железорудного комбината, возвращавшиеся домой со смены.

За сутки ВСУ атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области 98 раз, перехвачен 131 БПЛА, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. По его словам, два мирных жителя погибли в результате атак, еще 11 ранены.

Он добавил, что украинская сторона произвела 16 обстрелов с применением РСЗО, авиации и артиллерии, восемь раз производила сбросы взрывных устройств с БПЛА. Под удары попали Белгород и 14 округов области.

Три человека пострадали при ударе БПЛА по территории предприятия в Шебекино, у них множественные осколочные ранения, двое в тяжелом состоянии, сообщили в региональном оперштабе.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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