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01 августа 2026 в 16:05

«Это историческая правда»: в Сербии вспомнили о спасении благодаря России

Министр Попович: сербы не забудут о помощи России в годы Первой мировой войны

Ненад Попович Ненад Попович Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Сербский народ сохранит память об исторической правде касательно помощи со стороны России в годы Первой мировой войны, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, ответственный за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович. В обращении, опубликованном на сайте чиновника, говорится, что Россия вступила в войну не ради территориальных приобретений или политических выгод, а движимая братским долгом перед Сербией.

Сербский народ навсегда запомнит, что Россия вступила в Первую мировую войну, чтобы защитить Сербию. Ею двигали не стремление к территориальным завоеваниям и не политические интересы, а братский долг — не оставить Сербию одну перед лицом огромных страданий. Это историческая правда, о которой мы не должны забывать, — заявил министр.

Российская империя вступила в Первую мировую войну 1 августа 1914 года, а за четыре года боевых действий потери составили около 9,5 млн убитых и свыше 20 млн раненых. В России с 2012 года эта дата — 1 августа — отмечается как день памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белграду необходимо сохранить отказ от введения санкций против России. Он отметил, что Сербия должна и дальше поддерживать дружеские отношения с Москвой.

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