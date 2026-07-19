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19 июля 2026 в 17:23

Вучич сделал заявление о будущем отношений Сербии и России

Вучич подтвердил отказ Белграда от санкций против России

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
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Необходимо сохранить отказ Белграда от введения санкций против России, заявил президент Сербии Александр Вучич при посещении муниципалитета Лапово, передает ТАСС. По его словам, Сербия должна продолжать поддерживать дружеские отношения с Москвой, передает сербская газета «Политика».

Моя политика заключается в отсутствии санкций, а также в том, что хотим поддерживать дружеские отношения с Россией, — отметил политик.

Ранее сообщалось, что Вучич отказался подписывать итоговую декларацию саммита стран Юго-Восточной Европы в Киеве, которую сербские СМИ назвали антироссийской. В результате президент Сербии оказался единственным участником встречи, который не поддержал данный документ.

Между тем посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что визит Вучича в украинскую столицу на саммит Украина — Юго-Восточная Европа вызывает вопросы. При этом дипломат отметил, что Белград находится под сильным давлением со стороны Евросоюза, а также обратил внимание на отказ сербского лидера подписывать антироссийскую декларацию.

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Александр Вучич
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