Вучич сделал заявление о будущем отношений Сербии и России

Необходимо сохранить отказ Белграда от введения санкций против России, заявил президент Сербии Александр Вучич при посещении муниципалитета Лапово, передает ТАСС. По его словам, Сербия должна продолжать поддерживать дружеские отношения с Москвой, передает сербская газета «Политика».
Моя политика заключается в отсутствии санкций, а также в том, что хотим поддерживать дружеские отношения с Россией, — отметил политик.
Ранее сообщалось, что Вучич отказался подписывать итоговую декларацию саммита стран Юго-Восточной Европы в Киеве, которую сербские СМИ назвали антироссийской. В результате президент Сербии оказался единственным участником встречи, который не поддержал данный документ.
Между тем посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что визит Вучича в украинскую столицу на саммит Украина — Юго-Восточная Европа вызывает вопросы. При этом дипломат отметил, что Белград находится под сильным давлением со стороны Евросоюза, а также обратил внимание на отказ сербского лидера подписывать антироссийскую декларацию.