Вучич сделал заявление о будущем отношений Сербии и России Вучич подтвердил отказ Белграда от санкций против России

Необходимо сохранить отказ Белграда от введения санкций против России, заявил президент Сербии Александр Вучич при посещении муниципалитета Лапово, передает ТАСС. По его словам, Сербия должна продолжать поддерживать дружеские отношения с Москвой, передает сербская газета «Политика».

Моя политика заключается в отсутствии санкций, а также в том, что хотим поддерживать дружеские отношения с Россией, — отметил политик.

Ранее сообщалось, что Вучич отказался подписывать итоговую декларацию саммита стран Юго-Восточной Европы в Киеве, которую сербские СМИ назвали антироссийской. В результате президент Сербии оказался единственным участником встречи, который не поддержал данный документ.

Между тем посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что визит Вучича в украинскую столицу на саммит Украина — Юго-Восточная Европа вызывает вопросы. При этом дипломат отметил, что Белград находится под сильным давлением со стороны Евросоюза, а также обратил внимание на отказ сербского лидера подписывать антироссийскую декларацию.