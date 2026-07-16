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16 июля 2026 в 17:00

В МИД России отреагировали на визит президента Сербии в Киев

Мирошник: визит президента Сербии Вучича в Киев вызывает вопросы

Александр Вучич Александр Вучич Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Визит президента Сербии Александра Вучича в Киев на саммит «Украина — Юго-Восточная Европа» вызывает вопросы, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Однако он также обратил внимание, что сербы находятся под тяжелым давлением со стороны Евросоюза и к тому же отказались подписывать антироссийскую декларацию, передает ИС «Вести».

Вот эта сходка, которая была в Киеве, с одной стороны, его (Вучича. — NEWS.ru) участие все-таки вызывает вопросы, ну, с другой стороны, по крайней мере, господин Вучич подчеркнул, что он не поддерживает принимаемые решения, которые направлены против Российской Федерации, — отметил Мирошник.

Ранее сообщалось, что Вучич отказался подписывать итоговую антироссийскую декларацию на саммите стран Юго-Восточной Европы в Киеве. В результате Белград стал единственным участником встречи, не поддержавшим этот документ.

До этого сербский лидер сообщил о своем прибытии в Киев для проведения переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, чтобы достичь места встречи, ему пришлось преодолеть сложный и протяженный маршрут через Молдавию и центральные регионы Украины, потратив на дорогу целые сутки.

Европа
Сербия
Александр Вучич
Киев
МИД РФ
Родион Мирошник
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