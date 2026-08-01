Пьяный и почти слепой водитель проехал ночью более 200 км В Великобритании задержали пьяного и почти слепого водителя, проехавшего 200 км

Полицейские в Великобритании задержали почти ослепшего водителя, который проехал более 200 км по ночной трассе под воздействием алкоголя, сообщает газета The Times. Нарушителем оказался 49-летний Энтони Холл.

По данным источника, он взял машину без спроса у своей девушки и преодолел 241 км между графствами Западный Йоркшир и Камбрия. Холл все это время двигался за задними фонарями грузовика. Патрульных насторожило, что автомобиль перемещался из ряда в ряд и иногда выезжал за обочину. При задержании водитель сразу признался, что незадолго до поездки употреблял алкоголь и уже два года числился слепым.

На заседании суда прокурор Суреш Баср заявил, что водитель лишь чудом не попал в аварию. Окончательное решение по этому делу будет вынесено 8 сентября.

Ранее в Улан-Удэ два трамвая столкнулись лоб в лоб. В результате инцидента пострадало девять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Причиной аварии стал технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях.