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01 августа 2026 в 17:31

Спасатели раскрыли число утонувших в Петербурге и Ленобласти

МЧС: 35 человек утонули в Петербурге и Ленобласти с начала купального сезона

Фото: max.ru/mchs_st_peterburg*
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С начала купального сезона 35 человек утонули в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, среди них — четверо детей, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на данные МЧС. В ведомстве отметили, что большинство трагедий произошло в местах, где купание запрещено.

Уточняется, что непосредственно в Петербурге погибли 14 человек, в том числе трое детей. Трагедии произошли в разных водоемах: в Финском заливе, Большой Неве, реках Монастырке, Пряжке и Охте, а также в карьерах и озерах.

Спасатели также обратили внимание на рост числа инцидентов при катании на сапбордах: например, в Финском заливе (Ломоносовский район) две подруги попали в непогоду во время прогулки без спасательных жилетов. Также в ведомстве подчеркнули: случаи утопления детей зачастую связаны с недосмотром со стороны родителей.

Ранее девятилетний мальчик утонул в городе Электростали Московской области. По информации ведомства, он вместе с друзьями играл в футбол на берегу пруда.

До этого 16-летний молодой человек утонул на озере Тундра в Норильске Красноярского края. Он пытался переплыть водоем наперегонки с подругой.

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