Четыре мирных жителя пострадали из-за атак ВСУ на российский регион Четыре мирных жителя пострадали при ударе дронов ВСУ по Белгородской области

Четыре мирных жителя пострадали в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. Удары были зафиксированы в Краснояружском, Грайворонском, Борисовском, Ракитянском и Белгородском округах.

Так, в хуторе Крисаново Краснояружского округа при атаке FPV-дрона на частный дом пострадала женщина. Еще один мужчина обратился за медицинской помощью после удара беспилотника по автомобилю в селе Луговка Грайворонского округа. В поселке Борисовка мужчина и женщина получили ранения после атаки дрона на машину.

Кроме того, были повреждены жилые дома, автомобили, социальный и коммерческий объекты. В Прохоровке после атаки беспилотника произошло возгорание на одном из объектов, которое было оперативно ликвидировано пожарными.

Ранее украинский FPV-дрон атаковал мужчину на электросамокате в селе Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области. Пострадавший скончался от полученных травм.