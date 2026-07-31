Мужчина на электросамокате стал целью жестокой украинской атаки Украинский дрон убил мужчину на электросамокате в Белгородской области

Украинский FPV-дрон атаковал мужчину на электросамокате в селе Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона. Пострадавший скончался от полученных травм.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа FPV-дрон атаковал мужчину, передвигающегося на электросамокате. От полученных травм он скончался на месте, — говорится в сообщении.

Ранее силы ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области. Одна женщина получила травму среднего уха.

Также семилетний мальчик получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на Горловку в ДНР. Кроме того, при атаке дрона также была повреждена машина коммунального предприятия.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Воронежем и тремя районами области, пострадавших нет. По его данным, в результате падения обломков одного из сбитых дронов в частном доме в одном из районов было повреждено остекление и дверь.