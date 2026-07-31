Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 20:05

Мужчина на электросамокате стал целью жестокой украинской атаки

Украинский дрон убил мужчину на электросамокате в Белгородской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинский FPV-дрон атаковал мужчину на электросамокате в селе Волчья Александровка Волоконовского округа Белгородской области, сообщили в пресс-службе оперативного штаба региона. Пострадавший скончался от полученных травм.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа FPV-дрон атаковал мужчину, передвигающегося на электросамокате. От полученных травм он скончался на месте, — говорится в сообщении.

Ранее силы ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области. Одна женщина получила травму среднего уха.

Также семилетний мальчик получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на Горловку в ДНР. Кроме того, при атаке дрона также была повреждена машина коммунального предприятия.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над Воронежем и тремя районами области, пострадавших нет. По его данным, в результате падения обломков одного из сбитых дронов в частном доме в одном из районов было повреждено остекление и дверь.

Регионы
Россия
Белгородская область
атаки ВСУ
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подземный электрокабель взорвался в Ереване
Захарова заявила, что в результате атак ВСУ за неделю погиб 61 человек
16-летняя россиянка вышла в дебютный полуфинал WTA в карьере
Правительство России заморозило майнинг в двух регионах страны
Зеленский вывел Федорова и Сырского из состава СНБО
Отдыхающие обнаружили сумку с деньгами на пляже в Европе
РЖД испытали робота-проводника, который встречал пассажиров на посадке
Глава Wildberries обсудила с кабмином варианты помощи предпринимателям
«Будет противостояние Матвиенко и Басты»: Арифулина о новой «Фабрике звезд»
Адвокат указал на новые обязанности Лерчек
Блогер получила химический ожог, открыв мороженое зубами
Хинштейн назвал число раненых при новой атаке ВСУ на Курщину
Ким раскрыла цель атак на объекты Wildberries
В Wildberries раскрыли потери иностранных предпринимателей от атак ВСУ
В Орловской области рассказали о судьбе раненного при атаке ВСУ
«Отражаем большую часть атак»: Ким ответила на удары по складам Wildberries
Названо число сбитых за день БПЛА ВСУ
Моор раскрыл масштабы паводка в Тюмени
Вучич намерен поговорить с Путиным после закрытия сделки по NIS
В Раде попросили Зеленского восстановить Федорова на посту министра
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.