Подлая атака ВСУ едва не лишила семилетнего мальчика жизни

Семилетний мальчик получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на Горловку в ДНР, сообщил глава городского округа Иван Приходько в МАКСе. По его данным, с начала суток при атаке дрона также была повреждена машина коммунального предприятия.

В результате удара БПЛА вооруженных формирований Украины в Горловке ранен мальчик 2019 года рождения, — заявил мэр.

Ранее в результате массированной атаки беспилотников на Волгоград были повреждены восемь многоквартирных домов. В зданиях выбило остекление. Для жителей пострадавших домов власти организовали пункт временного размещения на территории одной из школ. Дополнительные водовозки направили для тушения складских помещений.

Кроме того, губернатор региона Александр Гусев сообщил, что силы ПВО ночью уничтожили восемь украинских беспилотников над Воронежем и тремя районами области. Он отметил, что пострадавших не было. В результате падения обломков одного из сбитых дронов в частном доме одного из районов были повреждены остекление и дверь.